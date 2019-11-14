«Уральские авиалинии» оштрафовали из-за жары в самолёте

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовал авиакомпанию «Уральские авиалинии» за превышение нормы температуры воздуха на борту самолёта, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку по обращению одного из пассажиров рейса Венеция — Москва.

«Авиакомпанией в период задержки рейса 15.06.2019 допущено превышение показателей температуры воздуха в салоне воздушного судна, установленных отраслевым стандартом», — заявили в ведомстве.

При норме в 25 градусов температура на борту составляла 29 градусов. В результате по постановлению прокуратуры территориальный отдел Роспотребнадзора привлёк авиакомпанию к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.