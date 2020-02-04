«Уральские авиалинии» не взяли на борт около 70 граждан стран СНГ, летевших из Китая в Екатеринбург

В китайском аэропорту Сиань Сяньян «Уральские авиалинии» отказались пустить на борт, вылетавший в Екатеринбург, около 70 граждан стран СНГ с билетами на рейс, пишет «Коммерсантъ».

Инцидент произошёл накануне на рейсе U6764 «Уральских авиалиний». Самолет следовал в Екатеринбург из международного аэропорта Сиань Сяньян в Китае (в 800 километрах от города Ухань). Пассажирам на стойке регистрации объяснили, что на борт возьмут только граждан России. По словам не попавших на борт пассажиров, в авиакомпании это объяснили отсутствием мест. Однако на рейс, по свидетельствам очевидцев, допустили только около десятка россиян, на борт не попали около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и ряда других стран с билетами на рейс.

Люди, которых не пустили на посадку, начали скандировать на английском: «Мы хотим уехать домой!» При этом, по словам не попавших на рейс пассажиров, авиакомпания не предоставила документов, которые бы санкционировали недопуск на борт иностранцев (нероссиян).

В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали, что с 1 февраля этого года авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан России. Там также сказали, что все не попавшие на рейс пассажиры могут вернуть деньги за билеты.

«Согласно распоряжению правительства Российской Федерации № 140-р от 30 января 2020 года, авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 февраля приостановила выполнение регулярных рейсов в КНР и из неё. С этого дня авиакомпания выполняет только чартерные рейсы. Заявки на получение разрешений на выполнение чартерных рейсов были отправлены авиационным властям КНР. Согласно полученному разрешению, авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан РФ. Пассажиры из стран СНГ могут обратиться в службу поддержки пассажиров авиакомпании, чтобы вернуть денежные средства без штрафов и комиссий», — сказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

1 февраля похожий скандал возник вокруг самолёта немецкого Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами Германии — воздушному судну из Уханя российская сторона отказала в промежуточной посадке в Москве, сославшись на «недостаточную пропускную способность в московском аэропорту».