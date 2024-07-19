Уральская транспортная прокуратура выявила нарушения в Нижнем Тагиле

Уральская транспортная прокуратура провела проверку на исполнения законодательства об охране окружающей среды в деятельности Путевой машинной станции № 43 (ж/д станция Смычка).

Установлено, что уже отработанные ртутьсодержащие лампы хранились в ненадлежащих условиях. Также прокуратура выявила повреждённые ртутьсодержащие лампы, накопление которых допускалось совместно с неповрежденными лампами указанной категории. При этом герметичной ёмкости для хранения поврежденных ртутьсодержащих ламп не было.

Прокурором внесено представление начальнику предприятия транспорта с требованием об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По постановлению транспортного прокурора в отношении главного инженера предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами).

На данный момент все нарушения устранены.