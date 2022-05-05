«Уралочка» уступила «Локомотиву» в гостях. Судьба чемпионства женской Суперлиги может решиться в Нижнем Тагиле 

«Уралочка-НТМК» уступила победу «Локомотиву» во втором матче финала женской Суперлиги по волейболу. Матч, который прошёл в Калининграде, завершился со счётом 1:3.

«Локомотив» повёл 11:6, после чего последовал тайм-аут от тренерского штаба свердловской команды. К середине партии «Уралочке» удалось сократить отставание до трёх очков, но затем «Локомотив» вновь вырвался вперёд — 20:15. Концовку калининградские волейболистки провели уверенно, выиграв сет со счётом 25:17 и завершив матч в свою пользу — 3:1, сообщают в пресс-службе ВК «Локомотив».

Имя чемпиона станет известно в финальных играх. Две из них пройдут в Нижнем Тагиле 8 и 9 мая в 17:00 в «Металлург Форуме» (0+). Вход для зрителей свободный. Также можно будет посмотреть онлайн-трансляцию по ссылке.

Добавим, что «Уралочка-НТМК» не выигрывала золото российского чемпионата с 2005 года, поэтому поддержка болельщиков на домашней арене спортсменкам будет очень нужна.