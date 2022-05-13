«Уралочка-НТМК» завоевала серебро женской Суперлиги

В финальной игре чемпионата России «Уралочка-НТМК» уступила калининградскому «Локомотиву». В пятой игре серии команда Михаила Карполя уступила в пяти партиях (2:3) и завоевала серебряные медали чемпионата.

Для команд это была уже пятая очная игра. Первые две прошли в Калининграде, тогда команды обменялись победами. Затем были две игры в Нижнем Тагиле, 8 и 9 мая, где команды также одержали по одной победе, отложив определение победителя на решающую пятую встречу.

Старт первой партии остался за «Уралочкой-НТМК»: атаки Айламы Сесе и эйс от Елизаветы Котовой позволили свердловским волейболисткам вести со счётом 4:1. Но «Локомотив» не отпустил соперниц и завершил сет в свою пользу — 25:21.

Начало второй партии осталось за «Локомотивом», который лидировал с результатом 6:2. В конце тайма «Уралочке-НТМК» удалось приблизиться к равному счёту, но в итоге «Локомотив» забрал и вторую партию — 25:20.

Третья партия началась с уверенных атак «Уралочки-НТМК» — 4:2. В итоге свердловчанки завершили партию в свою пользу — 28:26.

Четвёртый сет начался с рывка «Локомотива» — 3:1. Но «Уралочка-НТМК» тут же сравняла счёт благодаря Айламе Сесе — 3:3. По ходу игры команды постоянно пытались сравнять счёт. В конце сета Ксения Парубец заработала пять сетболов для своей команды, и со второй попытки «Уралочка-НТМК» вырвала партию — 25:20 и 2:2.

В последнем сете калининградские волейболистки одержали победу со счётом 15:7 и 3:2 и вновь стали чемпионами России. Свердловские волейболистки в последний раз выигрывали серебро в 2016 году.