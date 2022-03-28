«Уралочка-НТМК» взяла реванш у «Ленинградки» 

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» одержала победу в домашнем матче Суперлиги над командой из Санкт-Петербурга «Ленинградка» со счётом 3:0. Это вторая встреча спортсменок в сезоне. Матч в Санкт-Петербурге завершился победой «Ленинградки». Для «Уралочки-НТМК» принципиально было взять у соперниц реванш на своей площадке, сообщает пресс-служба свердловского волейбольного клуба.

Игра в три сета была напряжённой, ни одна из команд не хотела уступать соперницам. В первой партии безошибочная игра «Уралочки-НТМК» заставила петербурженок взять тайм-аут, но он не помог им выиграть. Команда Михаила Карполя одержала победу в первой партии со счётом 25:22. Судьба второго сета решилась в конце, всю партию «Ленинградка» и «Уралочка-НТМК» сравнивали счёт, но сильнее оказались свердловские волейболистки — они победили с результатом 26:24. В последней партии свердловчанки не дали соперницам ни единого шанса на победу, «уралочки» уверенно зарабатывали очки и завершили игру в свою пользу со счётом 3:0.

«Сегодня девчонки хорошо настроились на матч и сыграли уверенно. Наконец-то наладили подачу по заданию, за счёт этого усложнили приём соперницам. Рад, что сегодня добились важной победы», — прокомментировал игру главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

В женской Суперлиге «Уралочка-НТМК» занимает 5-е место и имеет в активе 41 очко. Следующая игра в рамках Суперлиги пройдёт 29 марта в Московской области, где уральская команда встретится с «Заречье-Одинцово».