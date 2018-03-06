«Уралочка-НТМК» вышла в полуфинал Суперлиги

Волейболистки «Уралочки-НТМК» победили «Заречье-Одинцово» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф чемпионата России. Встреча, прошедшая накануне в Одинцово, завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:17). Матч продолжался около часа. Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 2:0.

«У нас сегодня хорошо шла игра. Хотя у нас заболела основная связующая и мы вызвали пасующую из молодёжной команды Анастасию Гудову для подстраховки. Но Татьяна Романова сегодня справилась с игрой, – цитирует официальный сайт “Заречья-Одинцово” главного тренера “уралочек” Николая Карполя. – “Заречье” сегодня сыграло неудачно - это была их слабейшая игра из четырёх проведённых с нами в этом сезоне. Сегодня что-то у них разладилось».