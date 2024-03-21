«Уралочка-НТМК» вышла в плей-офф

Накануне, 20 марта, «Уралочка-НТМК» в Москве в рамках последнего тура регулярного чемпионата женской Суперлиги встречалась с «Динамо». Свердловские волейболистки не смогли ничего противопоставить одному из лидеров и проиграли со счётом 3:1 (25:20; 24:26; 25:21; 25:12).

«Три партии мы провели хорошо, достойно сражались. Где-то не получалось, не подстраховали, не забили мяч, но в общем три партии мы играли хорошо. В четвёртом сете игра разладилась, перестала лететь подача, перестали принимать качественно, играть быстро с первыми темпами. Но это нормально с командой такого высокого класса, не все партии можно сыграть хорошо с таким соперником. Всё-таки “Динамо” — чемпион страны, у него высококлассные игроки, и всё время держать темп сильной игры не всегда удаётся. В концовке третьей партии мы могли сыграть лучше, но в целом достойно дали бой чемпиону России. Мы в любом случае настраиваемся на каждый матч играть по максимуму. У нас молодая команда, некоторые игроки, как Лиза Павлова, не имеют опыта побед над такими соперниками. Как бы странно это ни звучало, но надо побеждать любую команду, иначе зачем играть в волейбол? Может быть, можно и больше одной партии выигрывать у “Динамо”. Будем стараться улучшать свою игру. У нас есть и минусы. Большой минус — то, что девчонки так разладились в четвёртой партии», — заявил после матча старший тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

Несмотря на поражение, «уралочки» вышли в 1/4 плей-офф. 24 марта свердловчанки вновь встретятся с московским «Динамо». Вторая игра состоится в Нижнем Тагиле 27 марта в 18:00 по уральскому времени. Третий матч серии (если понадобится) пройдёт 30 марта в Москве.