«Уралочка-НТМК» вышла в финал женской Суперлиги

27 апреля волейбольная команда «Уралочка-НТМК» во втором полуфинальном матче Суперлиги одолела казанское «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:0. Победа над соперницами принесла команде Михаила Карполя путёвку в финал. Встреча проходила в Нижнем Тагиле.

Первая партия началась с рывка свердловской команды. Хозяйки площадки практически не ошибались в атаке, при этом поднимая сложные мячи в защите. Казанские волейболистки, напротив, допускали много ошибок. Борьба за первый сет завершилась победой уральской команды со счётом 25:17. Во второй партии «Динамо-Ак Барс» также не удалось выйти вперёд, «Уралочка-НТМК» уверенно завершила партию в свою пользу со счётом 25:14.

В последнем сете команды боролись за преимущество с самого начала. Тренерский штаб «Динамо-Ак Барс» проводил замены, пытаясь встряхнуть спортсменок. Но «Уралочка-НТМК» только наращивала преимущество. В финале партии свердловские волейболистки пробили блок соперниц и выиграли матч со счётом 25:22 и 3:0.

Самой результативной в ВК «Уралочка-НТМК» стала Ксения Парубец, она набрала 18 очков.

«Сегодня наша команда играла просто фантастически. Практически без ошибок, все установки выполнили, плюс, конечно, потрясающий настрой и поддержка трибун: всё сложилось. Если честно, то, конечно, давило то, что мы давно не выходили в финал, волнение присутствовало, особенно в третьем сете. Но хорошо, что избежали проблем и довели дело до победы, с чем я и поздравляю команду», — прокомментировал игру главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» вышел в финал женской Суперлиги впервые с сезона 2015/2016. В финале команда сыграет с калининградским «Локомотивом».