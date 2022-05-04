«Уралочка-НТМК» выиграла первый матч финала женской Суперлиги

«Уралочка-НТМК» одержала победу в первом матче финальной серии женской Суперлиги. В Калининграде свердловские спортсменки оказались сильнее местного «Локомотива» — 3:0 (26:24, 26:24, 28:26). Лучшей в составе «уралочек» стала Айлама Сесе, набравшая 20 очков.

«“Локомотив” и “Уралочка-НТМК” выдали отличный матч. Просто шикарный. По ходу всей игры были “качели” то в одну, то в другую сторону. Просто нашим игрокам удалось чётко выполнить все установки. Возможно, у калининградок сделать это не всегда получалось. Но, повторю, встречаются две отличные команды, исход каждого следующего матча может быть любым, и один мяч может решить всё», — заявил после игры главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.