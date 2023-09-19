«Уралочка-НТМК» всухую победила волейбольный клуб «Муром» и вошла в 1/8 финала Кубка России

«Уралочка-НТМК» в рамках 1/16 Кубка России среди женских волейбольных команд всухую победила в двух матчах ВК «Муром» (Владимирская область). Первый матч: 3:0 (25:17; 25:13; 25:14), второй матч: 3:0 (25:19; 25:17; 25:19). Игры проходили в Екатеринбурге в Академии волейбола Николая Карполя.

«Настрой был такой, что каждый мяч — самый важный. Не всегда у нас получалось, мы недовольны этим, девочки тоже многими моментами недовольны. Мы все считаем, что команда должна показывать более качественный волейбол и комбинационную игру, пока много простых мячей, недоводок. Все игроки — профессионалы, критично к этому относятся. И нам надо улучшать игру», — сказал старший тренер «Уралочки-НТМК» Александр Перепелкин.

В 1/8 финала «Уралочка-НТМК» сыграет с «Протоном» 4 и 11 октября. Второй матч состоится в Саратове.

«Тяжело всегда, всегда настраиваемся на игры. Полностью разбирали, делали корректировки в своей игре, были недочёты», — отметила нападающая «Уралочки-НТМК» Елизавета Павлова.

Чемпионат России «уралочки» начнут выездным матчем в Калининграде с «Локомотивом» 28 сентября.