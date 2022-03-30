«Уралочка-НТМК» всухую обыграла «Заречье-Одинцово» из Подмосковья

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» одержала победу в очередном туре Суперлиги над «Заречье-Одинцово» со счётом 0:3 (10:25; 21:25; 23:25). Игра проходила в Подмосковье, сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

Игру свердловские волейболистки начали уверенно, хозяйкам площадки так и не удалось их догнать. Первый сет «Уралочка-НТМК» забрала себе. Второй сет тоже начался с рывка уральских волейболисток. В середине партии спортсменки «Заречье-Одинцово» всё же собрались и сократили отставание, но команда Михаила Карполя сумела довести партию до победы. В финальном сете подмосковная команда оказывала упорное сопротивление «Уралочке-НТМК», ошибки свердловских спортсменок позволили повести в счёте команде соперниц. Уральская команда выровняла положение и сумела отыграться. Как итог — победа в партии и в матче со счётом 3:0.

«Вели во второй партии со счётом 20:10 и позволили разыграться соперницам — полностью наша вина. У “Заречья” молодые резвые девчонки играют, им только дай шанс зацепиться — сразу можно нарваться на неприятности. Бывают матчи, в которых твоя команда проигрывает, но ты чувствуешь себя победителем, потому что сделали всё что могли. А бывают игры, где выигрываешь, но по игре это совершенно точно не победа. Вот сегодня был второй вариант. Поверили, что матч завершён, что соперницы сдались. Но на подачу вышла Валентина Бачинина и показала, что никто здесь сдаваться не собирался. Надеюсь, в дальнейшем будем избегать такой потери концентрации», — прокомментировал игру главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

В женской Суперлиге «Уралочка-НТМК» занимает 5-е место и имеет в активе 44 очка. Следующая игра в рамках Суперлиги пройдёт 1 апреля с «Липецком».