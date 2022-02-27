«Уралочка-НТМК» всухую обыграла «Динамо-Метар» в очередном туре Суперлиги

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» одержала победу над челябинским «Динамо-Метар» в матче 20-го тура Суперлиги со счётом 3:0. Как отметили в пресс-службе свердловского клуба, игра проходила в Челябинске со зрителями. У «Уралочки» была внушительная армия фанатов, приехавших из Екатеринбурга.

В первом сете удачно стартовали хозяйки площадки, но свердловские волейболистки всё же сумели набрать очки в атаке и на блоке. Борьба в конце первой партии была упорной, но «Уралочка-НТМК» оказалась сильнее и победила со счётом 25:20.

Во втором сете обе команды хорошо играли в защите, тренерским штабам даже приходилось обращаться к видеопросмотрам. Две ошибки челябинских волейболисток и эйс от Елизаветы Котовой позволили «Уралочке-НТМК» уйти в небольшой отрыв. Ксения Парубец на протяжении всей партии уверенно работала в атаке, что помогло свердловским волейболисткам выиграть со счётом 25:20.

В третьем сете челябинские спортсменки много ошибались. В середине партии преимущество команды Михаила Карполя достигало уже 10 очков. Интриги не получилось, «Уралочка-НТМК» забрала третий сет со счётом 25:15 и одержала победу в матче — 3:0.

В женской Суперлиге «Уралочка-НТМК» занимает 6-е место и имеет в активе 32 очка. 2 марта уральская команда сыграет с московским «Динамо».