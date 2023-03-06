«Уралочка-НТМК» впервые за 16 лет не смогла пробиться в плей-офф Суперлиги

В 22-м туре женской Суперлиги по волейболу ВК «Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле всухую проиграла «Динамо» из Краснодара — 0:3 (15:25; 17:25; 17:25). Поражение лишило шансов команду из Свердловской области попасть этом сезоне в плей-офф и продолжить борьбу за главный приз. В последний раз такое фиаско команда Николая Карполя потерпела в сезоне 2006/2007.

Сейчас «уралочки» располагаются на 11-м месте, имея в активе 17 очков. До конца предварительного этапа остаётся 4 тура. Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт 12 марта в Челябинске против «Динамо-Метар».

«К сожалению, мы не порадовали наших болельщиков из Нижнего Тагила. Команда была готова побеждать сегодня, настроена. О причинах, почему мы проиграли, пока трудно говорить, но были моменты хорошие. Конечно же, отсутствие нашей основной связующей Алёны Кондрашовой повлияло, главного тренера Николая Васильевича Карполя. Может быть, психологически не справились девочки с этим. Будем анализировать и смотреть. Где-то какие-то элементы мы проиграли, неаккуратно сыграли в защите, на блоке», — сказал после игры тренер «Уралочки НТМК» Владимир Вертелко.