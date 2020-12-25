«Уралочка-НТМК» во второй раз уходит на карантин из-за подтверждённого коронавируса у нескольких спортсменок

Сразу у нескольких спортсменок ВК «Уралочка-НТМК» подтвердился COVID-19. Команда вынуждена уйти на 14-дневный карантин и пропустить матчи 16-го и 17-го туров чемпионата России Суперлиги Париматч, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, «Уралочка-НТМК» уже отстранялась от игр в середине ноября из-за положительного теста на коронавирус у одной из волейболисток. Тогда в связи с болезнью команда пропустила игры 12-го и 13-го туров Суперлиги, где спортсменки должны были сойтись с челябинским «Динамо-Метаром» и красноярским «Енисеем». Сейчас свердловчанки также пропустят три ближайшие игры. 27 декабря команда должна была встретиться с казанским клубом «Динамо-АК Барс», 4 января спортсменки должны были принять на домашней площадке калининградский «Локомотив», а 5 января должна была пройти игра перенесённого 4-го тура Суперлиги с «Локомотивом». Встреча должна была состояться в начале октября, но была отменена из-за ухода на карантин калининградского клуба.