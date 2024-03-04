«Уралочка-НТМК» в упорной борьбе переиграла «Заречье-Одинцово»

В минувшую субботу «Уралочка-НТМК» на выезде встречалась с «Заречье-Одинцово». Первые две партии остались за хозяйками площадки — 24:26; 23:25. Но потом свердловчанки взяли себя в руки и смогли переломить ход встречи — 25:16; 25:16; 15:9. Итоговый счёт — 3:2 в пользу «уралочек».

«Уралочка-НТМК» поднялась на 9-ю строчку в турнирной таблице и продолжает борьбу за выход в плей-офф. Следующий поединок свердловские спортсменки проведут 10 марта в Екатеринбурге против «Спарты» из Нижнего Новгорода.