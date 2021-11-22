«Уралочка-НТМК» в трёх сетах переиграла челябинское «Динамо-Метар»

«Уралочка-НТМК» обыграла челябинский клуб «Динамо-Метар» со счётом 3:0. Встреча проходила в Академии волейбола Николая Карполя в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба клуба.

«Тяжёлый получился матч, как, собственно, и путь к нему: из Казани мы летели в Саратов, где совсем недавно играли в Кубке ЕКВ, потом ночной перелёт, после которого времени на подготовку практически не было. Девочки где-то устали, конечно, думаю, из-за этого были ошибки, могли бы сыграть чище. Были и позитивные моменты, в частности хорошо выполняли подачу сегодня. Надо отдать должное "Динамо": хорошая команда, которая вела равную упорную борьбу, но наши волейболистки в каких-то ключевых эпизодах были сильнее», — сказал главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.