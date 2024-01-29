«Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле уступила «Ленинградке»

«Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле не смогла переиграть «Ленинградку» в 18-м туре Суперлиги — 2:3 (23:25; 25:22; 25:21; 21:25; 14:16).

«Глядя на наши возможности в данный момент, сегодня отыграли на 4+. Играли очень хорошо. Что касается отдачи, нельзя сказать, что кто-то не отдал себя на 120%. Как обычно, бывает немного везения, немного сил, где-то мяч отскочил не в ту сторону — это спорт. Также где-то мы не подали, потом соперник. Сказалась усталость, это волейбол, пятая партия. Просто кому-то повезло больше, чем нам», — заявил после игры главный тренер «уралочек» Михаил Карполь.

После 16 игр свердловская команда находится на 10-м месте турнирной таблицы. Следующую игру «Уралочка-НТМК» проведёт в Туле 3 февраля.