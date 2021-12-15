«Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле разгромила бельгийский клуб Oudegem в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» одержала уверенную победу в первом матче 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола. Свердловские волейболистки без особого труда переиграли бельгийский клуб Oudegem со счётом 3:0 (25:16, 25:15, 25:16). Ксения Смирнова набрала 15 очков в этом матче и стала самой результативной в составе «Уралочки-НТМК», на счету Ксении Парубец 13 очков.

«В принципе, игра получилась неплохой, но в середине каждой из партий мы неудачно действовали в приёме, у Oudegem хорошая, мощная подача, нужно с ней справляться. Играть два матча подряд в Нижнем Тагиле лучше, чем нам бы пришлось лететь в Бельгию в перерыве между матчами чемпионата. За последние 20 дней мы сыграли 10 матчей в разных городах, невероятно тяжело. Задача на завтра — максимально сэкономить силы, если поведём 2:0, то, возможно, будет ротация, дадим отдохнуть основному составу перед матчем с “Ленинградкой”», — отметил главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

Ответная игра c бельгийскими волейболистками пройдёт сегодня, 15 декабря, в Нижнем Тагиле. Начало в 18:00.