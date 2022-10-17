«Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле проиграла московскому «Динамо» со счётом 0:3

«Уралочка-НТМК» со счётом 0:3 проиграла московскому «Динамо» в матче четвёртого тура волейбольной PARI Суперлиги, который прошёл в «Металлург-Форуме» в Нижнем Тагиле.

На игру против укомплектованной новыми игроками команды московского «Динамо» «уралочки» вышли в традиционном составе. В первой партии хозяйки площадки взяли первые три очка, на что гостьи ответили шестью.

Борьба была упорной в каждой партии, команды поочерёдно выходили вперёд, но итоговый счёт во всех партиях был в пользу москвичек: 18:25, 24:26, 19:25.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт 22 октября в Казани, где встретится с «Динамо-Ак Барс».