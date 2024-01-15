«Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле победила челябинский «Динамо-Метар»

В рамках 17-го тура женской волейбольной Суперлиги «Уралочка-НТМК» в четырёх партиях переиграла в Нижнем Тагиле челябинский «Динамо-Метар» — 3:1 (27:29; 25:22; 25:22; 25:19).

«Всех поздравляю с победой, в первую очередь нашу команду, болельщиков Нижнего Тагила. Мы давно здесь не выигрывали, что очень важно для команды и зрителя, испытать эти эмоции. У команды тоже были хорошие эмоции, они были заряжены только на победу. Учитывая, что у нас в составе отсутствовало два человека, но девочки собрались и выполнили все установки. Сегодня мы справились с блоком, наши центральные блокирующие очень хорошо поработали», — отметил тренер «уралочек» Владимир Вертелко.

Пока команда из Свердловской области занимает 11-ю строчку в турнирной таблице и за пределами зоны playoff.

Следующую игру «Уралочка-НТМК» проведёт 20 января в Казани с «Динамо-АкБарс».