«Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле переиграла «Тулицу» и вышла в полуфинал Суперлиги

Накануне в Нижнем Тагиле прошла ответная встреча четвертьфинала женской Суперлиги между «Уралочкой-НТМК» и «Тулицей». Первый матч завершился уверенной победой свердловских волейболисток со счётом 3:0. В этот раз первый сет остался за «Тулицей» — 22:25. Во втором сете тульские волейболистки вели с преимуществом в шесть очков, но довести дело до победы не смогли — 25:22 в пользу «Уралочки-НТМК». Третья партия была самой затяжной, но команда Михаила Карполя в итоге забрала третий сет в свою пользу со счётом 31:29. В четвёртом сете также сильнее оказались свердловские волейболистки — 28:26. Самой результативной в матче стала «уралочка» Ксения Парубец, набравшая 32 очка.

«Это был очень эмоциональный матч, играли две команды, которые показывают очень хороший волейбол. “Тулица” — открытие сезона, действительно очень здорово действовала весь сезон. Эмоционально трудный был матч, решающий, при домашних трибунах. За счёт совместной игры, за счёт эмоций удалось переломить игру и довести дело до победы. Говорили девочкам, что нужно бороться за каждый мяч, что они и делали», — сказал главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

По итогам двух встреч в ½ финала выходит «Уралочка-НТМК». Соперником свердловской команды в полуфинале станет «Динамо Ак Барс». Первый матч состоится в Казани 24 апреля, второй — в Нижнем Тагиле 27 апреля.