«Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле переиграла «Енисей»

В рамках 8-го тура чемпионата женской Суперлиги по волейболу «Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле принимала красноярский «Енисей». В первой партии сибирячки с ходу захватили инициативу, вышли вперёд и в концовке лидировали со счётом 23:20. Но свердловчанки смогли догнать соперниц и даже обыграть — 26:24. Во второй и третьей партиях преимущество хозяек площадки сомнений не вызывало, и они уверенно довели дело до победы — 3:0 (26:24, 25:16, 25:20).

«В первом сете немного не удалось нам выполнить план на игру. Не справились с нашей подачей, и от этого не получались блок и защита. Надо нам это отметить, что команда не сдалась и не опустила руки. Дальше полетела та самая подача, за счёт которой автоматом получалось всё. Когда хорошая защита, мы организовываем контратаку. В принципе, работали по плану. “Енисей” тоже отлично защищался, мог тоже лучше подавать. Поэтому нам тоже надо играть на максимум», — отметил главный тренер ВК «Уралочка-НТМК» Михаил Карполь.

Уральская команда имеет в своём активе 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Следующая игра «уралочек» состоится на выезде с «Динамо-Метар» 10 ноября.