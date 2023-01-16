«Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле крупно проиграла «Локомотиву»

В 15-м туре PARI Суперлиги «Уралочка-НТМК» уступила в Нижнем Тагиле калининградскому «Локомотиву» со счётом 0:3 (13:25, 20:25, 18:25). В стартовом составе «Уралочки-НТМК» вышли Дарья Мусиенко, Елизавета Фитисова, Ольга Ваганова, Елизавета Котова, Алёна Кондрашова, Ксения Смирнова, а также либеро Полина Трухина и Екатерина Карполь. Лучшей у «уралочек» стала Ксения Смирнова, набравшая 11 очков.

«Локомотив показал хорошую и красивую игру. К сожалению, мы ничего не смогли противопоставить на сегодняшний день. Сегодня-завтра разберём более детально, почему у нас не получилось так, как мы планировали. На первый взгляд, команда не справилась с приёмом. Будем делать выводы, готовиться к дальнейшим играм. Всегда нужно даже с такого проигрыша делать выводы и идти дальше», — заявил после матча старший тренер свердловской команды Владимир Вертелко.

«Уралочка-НТМК» сохранила 10-е место в турнирной таблице. Следующий матч свердловчанки проведут 20 января на выезде против команды «Заречье-Одинцово» из Московской области.