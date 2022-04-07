«Уралочка-НТМК» в гостях уступила чемпиону

ВК «Уралочка-НТМК» накануне в Калининграде уступила действующему чемпиону женской Суперлиги «Локомотиву» со счётом 3:0 (25:22, 25:13, 25:15). Лучшей в составе свердловской команды стала Ксения Парубец, набравшая 15 очков. В заключительном туре предварительного этапа «Уралочка-НТМК» 10 апреля примет красноярский «Енисей». Сейчас команда Михаила Карполя с 47 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.

«Первая партия у нас более-менее получилась, была борьба. Но потом наступил спад. Сказалась усталость, ведь у нас была непростая выездная серия. Так что сил на эту игру нам просто не хватило, терялась концентрация. Потому и такой неважный для нас результат получился», — заявил после встречи главный тренер «уралочек» Михаил Карполь.