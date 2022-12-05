«Уралочка-НТМК» в Екатеринбурге уступила челябинскому «Динамо-Метар»

В десятом туре PARI Суперлиги волейболистки «Уралочки-НТМК» в Екатеринбурге уступили команде «Динамо-Метар» из Челябинска со счётом 0:3 (16:25, 23:25, 21:25). Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе ВК «Уралочка-НТМК», за несколько дней до матча из состава уральской команды выбыли сразу несколько игроков: основная связующая Алёна Кондрашова и обе представительницы Кубы.

«Сегодня мы показали худшую игру в этом сезоне. Есть факторы, с которыми мы ничего не можем сделать, — травмы игроков. Наша основная связующая травмировалась буквально за несколько дней до матча, и также не в совсем хорошей форме Елизавета Котова. Травмы, которые преследуют нашу команду, не позволяют показать ту игру, которую ждут болельщики. Немного приболели и не могут помочь наши легионеры. Игра совсем по-другому перестроилась, новые игроки вошли, поэтому игра не задалась. Нет сыгранности, которая необходима для команды, которая побеждает», — прокомментировал старший тренер «Уралочки-НТМК» Владимир Вертелко.

Согласно индивидуальной статистике, лучшие показатели за время матча зафиксированы у Ксении Смирновой (14 очков), Ольги Вагановой (12 очков), Елизаветы Фетисовой (9 очков) и Марии Воробьёвой (6 очков). После 10 игр «уралочки» занимают 12-е место в турнирной таблице. Следующая игра состоится 11 декабря в Красноярске, где «Уралочка-НТМК» встретится с «Енисеем».