«Уралочка-НТМК» уступила первую строчку в чемпионате «Локомотиву»

Волейболистки «Уралочки-НТМК» в выездном матче с принципиальным соперником калининградским «Локомотивом» уступили с разгромным счётом 3:0 (25:22, 26:24, 25:17). После этого поражения свердловская команда, делившая с «Локомотивом» первую строчку в чемпионате, опустилась на третье место, пропустив вперёд и казанское «Динамо». Заключительная игра регулярного турнира пройдёт 23 февраля в Нижнем Тагиле. Соперником «уралочек» стане ВК «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

«Мы элементарно не выполнили установку на матч. Она была простой – должны были подавать в конкретного игрока, в Татьяну Кошелеву. Но в двух партиях допустили 14 ошибок именно на подаче. Возможно, девушки перенервничали. Но и это оправданием быть не может. Они профессионалы, и должны справляться с любой ситуацией. А четыре ошибки подряд на подаче – это не дело. В такой ситуации надеяться на выигрыш в матче с такой сильной команды невозможно», - пояснил поражение команды старший тренер «уралочек» Михаил Карполь.