«Уралочка-НТМК» уступила «Ленинградке» со счётом 0:3

Накануне, 26 февраля, в рамках 21-го тура PARI Суперлиги волейболистки «Уралочки-НТМК» в гостях уступили команде из Санкт-Петербурга «Ленинградка» со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 14:25).

Самыми результативными игроками матча в составе «Уралочки-НТМК» стали Елизавета Котова и Регла Гонсалес, набравшие 9 очков. Ольга Ваганова набрала 8 очков, Елизавета Фитисова — 5, Ксения Смирнова — 4, Дарья Мусиенко и Алена Кондрашова — по 2.

«Мы принимали плохо в концовке первой партии. В начале держали приём, знали, как соперник подаёт, удалось навязать нашу фирменную игру. “Ленинградка” почувствовала уверенность на подаче, а мы не до конца удержали. Наверное, это основная причина неудач в следующих сетах. Последние дни команда очень хорошо работала. Я совсем недавно в команде, но то, что я видел (и девочкам сказал) — начало первого сета стало результатом их работы, желания и настроя. У нас ещё большая работа впереди», — прокомментировал после матча старший тренер ВК «Уралочка-НТМК» Александр Перепёлкин.

После поражения «Уралочка-НТМК» занимает в турнирной таблице 11-е место, имея в своём активе 17 очков. Следующий матч свердловские волейболистки проведут 4 марта в Нижнем Тагиле с командой «Динамо» из Краснодара.