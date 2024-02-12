«Уралочка-НТМК» уступила краснодарскому «Динамо»

В рамках 20-го тура женской Суперлиги ВК «Уралочка-НТМК» в Екатеринбурге уступила краснодарскому «Динамо» о счётом 0:3 (25:27, 23:25, 20:25). Пока команда из Свердловской области находится на 10-м месте турнирной таблицы и рискует не попасть в зону плей-офф. Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт 17 февраля в Красноярске с местным «Енисеем».

«В целом по матчу скажу, что краснодарское “Динамо” сыграло сегодня чисто и хорошо, в отличие от нас. Мы много ошибались в атаке, в защите играли очень плохо: 20 раз ошибались в атаке. В прошлом матче играли намного лучше. Над этими ошибками надо работать, улучшать качество, но это нас не оправдывает. Много ошибок. Не получилась игра», — заявил после матча главный тренер «уралочек» Михаил Карполь.