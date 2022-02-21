«Уралочка-НТМК» уступила «Динамо-Ак Барсу» в 19-м туре Суперлиги

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» уступила казанскому клубу «Динамо-Ак Барс» со счётом 1:3 в 19-м туре Суперлиги. Как сообщает пресс-служба клуба, уральские спортсменки вернулись на площадку после трёх перенесённых матчей.

В начале первого сета свердловские волейболистки вели в счёте, но команда «Динамо-Ак Барс» вырвалась вперёд. После тайм-аута от тренерского штаба «Уралочки» уральские спортсменки стали меньше ошибаться, но выиграть сет им всё же не удалось. Партия завершилась со счётом 25:18 в пользу казанской команды.

До середины второй партии «уралочки» уверенно действовали в атаке и на блоке, однако «Динамо-Ак Барсу» удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Во втором сете победу одержали соперницы свердловской команды со счётом 25:18.

В третьей партии «Уралочке-НТМК» удалось повести в счёте, но волейболистки «Динамо» смогли выровнять положение. Свердловские спортсменки вновь ушли в отрыв и забрали третий сет в свою пользу со счётом 25:22.

В четвёртой партии «Уралочка» стартовала с рывка, но команда «Динамо» постепенно наращивала своё преимущество за счёт уверенных атак. Ксения Парубец и Ксения Смирнова своими атаками не давали казанским волейболисткам уйти в отрыв, судьба партии решилась в самой концовке — 25:21 и 3:1 в пользу казанского «Динамо-Ак Барса».

«Конечно, сегодня сказалось то, что мы долгое время не имели игрового опыта, многие волейболистки начали тренироваться только после 10 февраля, и, конечно, это сказывалось на физическом состоянии команды, особенно в первых двух сетах. В третьей партии действовали хорошо, стали меньше ошибаться и сумели сократить отставание, но, к сожалению, перевести дело на тай-брейк не удалось. Будем постепенно втягиваться, надеюсь, уже в матче с челябинским “Динамо-Метар” 26 февраля будем действовать гораздо лучше», — заявил главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

В женской Суперлиге «Уралочка-НТМК» занимает 7-е место и имеет в активе 29 очков. 26 февраля уральская команда сыграет с клубом «Динамо-Метар».