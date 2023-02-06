«Уралочка-НТМК» уступила «Динамо-Ак Барс» со счётом 0:3

В субботу, 4 февраля, в Екатеринбурге в рамках восемнадцатого тура PARI Суперлиги «Уралочка-НТМК» уступила казанской команде «Динамо-Ак Барс» со счётом 0:3. Встреча прошла во Дворце игровых видов спорта, на домашней для «Уралочки-НТМК» арене.

Первая партия оказалась для наших волейболисток самой удачной. Противник допустил несколько ошибок, что позволило получить небольшое преимущество по очкам. При счёте 10:8 в пользу хозяев площадки казанские волейболистки взяли тайм-аут и сделали замены, что позволило быстро сократить отставание и выбиться вперёд — 16:20. Приблизиться к сопернику до конца партии «Уралочке-НТМК» так и не удалось, партия завершилась со счётом 21:25.

Вторая и третья партии прошли под диктовку «Динамо-Ак Барс» и завершились со счётом 19:25 и 15:25 соответственно. Самым результативным игроком матча в составе «Уралочки-НТМК» стала Регла Гонсалес, набравшая 12 очков.

«Я считаю, что не справились с приёмом. Казань хорошо подала, и поэтому нашу игру, которую мы обычно планируем — быструю, комбинационную с приёма, показать не получилось. В первой партии достаточно боролись, а во второй и третьей немного провалились, сказалась усталость. Команда хотела победить, мы играли в Екатеринбурге. Но по техническим качествам уступили. Сложно играть против такой сильной команды, поэтому всё, что могли, показали. Надеюсь, в следующих матчах мы покажем более продуктивную игру», — отметил старший тренер «Уралочки-НТМК» Владимир Вертелко в послематчевом интервью.

После этого поражения «Уралочка» занимает 10-е место, имея в своём активе 17 очков. Следующий матч наших волейболисток состоится 10 февраля в Туле с «Тулицей», а 19 февраля в Нижнем Тагиле пройдёт матч между «Уралочкой-НТМК» и «Протоном».