«Уралочка-НТМК» с треском проиграла в финальном матче чемпионата России

«Уралочка-НТМК» поражением завершила игры предварительного этапа чемпионата России. На домашней площадке в Нижнем Тагиле свердловская команда уступила краснодарскому «Енисею» со счётом 0:3.

«Сегодня наши девочки очень хотели победить и, видимо, такой настрой и помешал им добиться желаемого. Они просто перегорели. В принципе, мы играли неплохо, были очень красивые и волнительные моменты, но нас переиграли. Переиграли и в защитных действиях, и в нападении мы не справились. Это последний для нас матч предварительного этапа. Мы хотели закончить его на хорошей ноте, но не получилось. Отмечу, что мы давно не играли в Тагиле и пришли болельщики, мы играем с поддержкой первый матч. Это обязывало нашу команду сыграть хорошо, жаль, что мы подвели местных любителей волейбола», — говорит тренер команды Владимир Вертелко.

Тренер противников отметил, что у волейболисток «Енисея» было больше мотивации выиграть эту игру, так как от результата зависело их место в турнирной таблице.

«Думаю, самая главная причина нашего сегодняшнего успеха и предыдущих — это мотивация. У “Уралочки” эта игра не решала практически ничего. Она не поднималась на строчку выше и не опускалась ниже. Мы же были в этом плане более мотивированными. Ну а ошибки, которые мы допустили сегодня, исправлять пока не будем. Нам надо отдохнуть немного, работать будем с тем потенциалом, который есть. А если немного помечтать, думаю, что если бы мы упустили третью партию сейчас, то всё решал бы тайбрейк, и не факт, что имя победителя бы сохранилось», — отмечает главный тренер ВК «Енисей» Сергей Голотов.

Следующая игра пройдёт уже в рамках квалификационного этапа за выход в Финал Шести. Она состоится 13 марта, однако «Уралочка» пока не знает имя соперника. Точное расписание игр будет составлено после того, как команды-участники этого сезона проведут все матчи, в том числе ранее перенесённые.