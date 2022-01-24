«Уралочка-НТМК» разгромила нижегородскую «Спарту»

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» обыграла нижегородскую «Спарту» со счётом 3:0. Как сообщила пресс-служба уральской команды, это была первая домашняя победа в 2022 году.

Игру в первом сете «Уралочка» начала привычным составом. За счёт хороших подач Елизаветы Котовой и Ксении Смирновой, а также уверенной игры на блоке хозяйки площадки повели в четыре очка. Не дав соперницам сравняться в счёте, команда Михаила Карполя одержала уверенную победу в партии — 25:15.

Во второй партии командам пришлось побороться. Хороший старт свердловской команды не дал «Спарте» догнать соперниц. Отличные атаки Ксении Смирновой и Елизаветы Фитисовой, а также игра в защите помогли «Уралочке» повести в шесть очков. Когда нижегородской команде всё же удалось сократить отставание, команда Михаила Карполя взяла тайм-аут, после чего две атаки Ксении Парубец помогли завершить сет в пользу «Уралочки-НТМК» со счётом 25:19.

Третья партия началась с рывка «Уралочки». Ксения Смирнова выдала серию хороших подач, а Елизавета Фитисова атаковала. Нижегородские волейболистки допускали много ошибок. В концовке партии тренерский штаб предоставил игровое время кубинке Айламе Сесе. Команда уральских волейболисток одержала уверенную победу в сете и в матче — 25:12 и 3:0.

По результатам игры Ксения Парубец и Елизавета Фитисова набрали по 12 очков.

«Девчонки сегодня провели уверенную игру, в принципе, доволен действиями своих подопечных. Понятно, что времена непростые, соперницы приехали не в полном составе, поэтому не смогли продемонстрировать свои возможности на сто процентов. Ну а мы установку выполнили, сыграли надёжно и добились нужной победы», — говорит главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

В женской Суперлиге «Уралочка-НТМК» занимает 5-е место и имеет в активе 29 очков. 29 января уральская команда сыграет в гостях с клубом «Заречье-Одинцово».