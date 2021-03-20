«Уралочка-НТМК» прошла в финал чемпионата России

«Уралочка-НТМК» во второй раз одержала победу в плей-офф и попала в Финал шести чемпиона России Суперлиги Париматч. На домашней площадке в Екатеринбурге Свердловская команда обыграла команду из Липецка со счётом 3:2.

Игры квалификационного раунда проводятся до двух побед. При счёте по итогам игр 1:1 и одинаковом количестве очков проводится «золотой» сет до 15 очков. Напомним, 14 марта свердловчанки также победили соперников из Липецка со счётом 3:0.

«Я поздравляют с победой и игроков, и болельщиков. Мы вошли в шестерку сильнейших команд России, это уже достаточно серьёзный результат. Но у нас стоит более амбициозная задача: бороться за медали. Первый шаг к этой цели мы уже сделали. Девочки показали хорошую игру, хотя борьба была по-настоящему тяжелой. Играть дома при зрителях - это всегда тяжело, но они справились. Да, нам было достаточно двух партий для выхода в финал, и это, думаю, отразилось на психологии девочек. Собраться, после выполнения программы-сложно, но это не помешало нам», — говорит старший тренер ВК «Уралочка-НТМК» Владимир Вертелко.

Следующий матч, уже в рамках Финала Шести, «Уралочка-НТМК» проведёт в Казани. Именно там с 29 марта по 3 апреля на площадке волейбольного клуба «Динамо-АК Барс» пройдёт сражение за медали Чемпионата России Суперлиги Париматч.