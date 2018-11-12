«Уралочка-НТМК» проиграла в стартовом матче чемпионата России

Волейболистки «Уралочки-НТМК» уступили в первом туре чемпионата России краснодарскому «Динамо» со счётом 2:3 (25:23; 26:24; 30:32; 18:25; 13:15). Игра проходила в Нижнем Тагиле во дворце спорта «Металлург-Форум». Самой результативной в составе свердловской команды стала Ксения Парубец, набравшая 27 очков.

«Я давал сегодня команде установку победить, но тяжело одержать победу, когда несколько сильных игроков команды травмированы. В этом сезоне все команды сильные, но в любом случае всё решит плей-офф. Будем готовиться», — цитирует пресс-служба клуба слова главного тренера свердловской команды Николая Карполя.

16 ноября во втором туре «Уралочка-НТМК» сыграет в Нижнем Тагиле с действующим чемпионом страны — московским «Динамо». Начало встречи в 17:30.