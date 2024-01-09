«Уралочка-НТМК» проиграла саратовской команде «Протон» 

В понедельник, 8 января, в рамках 15-го тура PARI Суперлиги волейболистки «Уралочки-НТМК» в гостях уступили саратовской команде «Протон» со счётом 1:3 (21:25; 25:21; 25:22; 25:17).

Самым результативным игроком матча в составе «Уралочки-НТМК» стала Ольга Ваганова, набравшая 16 очков.

«Нам всё ещё не хватает общей физической подготовки. Нужно в этом добавить. В дальнейшем будем стараться играть чище, допускать меньше элементарных ошибок, лучше принимать и играть в атаке. С каждым матчем будем постепенно добавлять. Главное — сохранить здоровье, и я думаю, что в конце турнира, когда будут важные игры, мы будем играть гораздо лучше», — сказал главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

После поражения «Уралочка-НТМК» занимает в турнирной таблице 11-е место, имея в своём активе 12 очков. Следующий матч свердловские волейболистки проведут 14 января в Нижнем Тагиле с командой «Динамо-Метар» из Челябинска.