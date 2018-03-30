«Уралочка-НТМК» проиграла полуфинальную серию казанскому «Динамо»

Накануне вечером в Нижнем Тагиле состоялась вторая полуфинальная игра волейбольной Суперлиги между «Уралочкой-НТМК» и казанским «Динамо». Как и первая встреча, она завершилась чистой победой команды из Татарстана — 0:3 (13:25; 18:25; 22:25).

«Мячи падали просто так, взгляды в пол, борьба за полуфинал провалена. Мне это не понятно, объяснить не могу. Глаза должны гореть, надо биться за каждый мяч», — прокомментировал тренер свердловской команды Михаил Карполь.

Следующие матчи «Уралочка-НТМК» проведёт на выезде 16 и 17 апреля в серии до трёх побед за бронзовые медали. Соперник определится по результатам второго полуфинала между командами «Динамо» (Москва) и «Енисей» (Красноярск).