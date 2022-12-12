«Уралочка-НТМК» проиграла «Енисею» в трёх партиях

«Уралочка-НТМК» в гостях уступила красноярскому «Енисею» в трёх партиях. Матч проходил в обновлённом Доме спорта имени Дворкина в Красноярске.

Первая партия началась с доминирования «Енисея», и хоть «уралочки» ответили сильным рывком в середине, хозяева смогли сравнять счёт к концу партии. Решающие розыгрыши для сведловчанок оказались неудачными. При счёте 22:20 Смирнова и Ваганова пробили в сетку, а Котова, отыграв одно очко с острого угла, промахнулась на подаче. В итоге партия закончилась со счётом 25:21 в пользу «Енисея».

Во время второй партии тренер уральской команды Николай Карполь взял два тайм-аута: первый при счёте 5:1, второй при счёте 15:5 в пользу «Енисея». Это позволило немного выровнять игру, но уйти от поражения свердловчанкам не удалось — 25:18.

Третий сет хозяйки площадки начали бодро и повели с отрывом в три очка. Однако благодаря Вагановой «Уралочка-НТМК» ликвидировала это преимущество. Тем не менее навязать серьёзную борьбу свердловская команда не смогла и уступила со счётом 25:15.

«Заслуженная победа “Енисея”, они больше хотели победить. Наша команда, видимо, без желания играла, много делала своих ошибок, поэтому этот результат, как мы видим, закономерен. Кто больше хотел победить, тот и победил. Мы оспаривали моменты до последнего, потому что это игра, всё может измениться, поэтому до конца боролись, но не получилось. Сказывается отсутствие основной связки, а те, которые сейчас выходили играть, пока у них нет взаимодействия. Всё, что мог, главный тренер делал: и замены были, и наставления, поэтому по игре проиграли», — отметил старший тренер «Уралочки-НТМК» Владимир Вертелко.

Следующую игру «Уралочка-НТМК» проведёт 24 декабря в Екатеринбурге с ВК «Липецк». После 11-го тура команда Николая Карполя занимает 12-е место из 14 в турнирной таблице.