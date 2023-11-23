«Уралочка-НТМК» проиграла «Енисею»

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» потерпела поражение в рамках чемпионата России, проиграв «Енисею» (Красноярск) со счётом 1:3. Матч прошёл накануне, 22 ноября, в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта. Первые партии прошли по одному сценарию: гости более удачно начинали партии и уверенно забирали концовки. Вначале «Уралочка-НТМК» смогла сравнять счёт, но неудачная концовка смазала итог. Уже во второй партии свердловской команде не оставили шансов, создав задел в 7 сетболов — 20:25, 20:25. В третьей партии «уралочки» повели в счёте и оторвались на три очка. Заработанного преимущества хватило в концовке — 25:22. В заключительной четвёртой партии гости сравняли ход игры и одержали победу — 22:25 и 1:3.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» сыграет в Минске 28 ноября. Сейчас команда находится на 13-м месте турнирной таблицы.