«Уралочка-НТМК» прервала чёрную полосу, всухую победив в Краснодаре

В десятом туре женской волейбольной Суперлиги «Уралочке-НТМК» удалось прервать серию из пяти поражений гостевой победой над краснодарским «Динамо» — 3:0 (26:24, 26:24, 25:23).

«Матч получился интересным, и для нашей команды это очень важная победа. Последние пять матчей мы проиграли, чисто психологически этот матч был очень важен. Девочки справились, поэтому я поздравляю нашу команду с красивой победой. Они очень хотели выиграть, были настроены только на победу. Да, что-то где-то не получилось, но в основном они выполнили поставленную установку на игру», — сообщил после матча старший тренер Владимир Вертелко.

Лучшие в составе «Уралочки-НТМК»: Ксения Смирнова — 19 очков (3 эйса и 4 блока), Елизавета Фитисова — 15 очков (4 блока) и Ольга Ваганова — 15 очков (2 блока).

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведет 2 декабря в Екатеринбурге против челябинского «Динамо-Метар».