«Уралочка-НТМК» представила четырёх новых игроков

Перед очередным сезоном женской Суперлиги волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» представил четырёх новых игроков. Команду пополнили молодые волейболистки: либеро Кристина Курносова, двукратная победительница всемирной студенческой Универсиады, игрок сборной России (перешла из «Заречье-Одинцово»), на позиции блокирующей Татьяна Куликова, ранее выступавшая за клубы «Динамо-Казань» и «Енисей», нападающая Валерия Харлова (ВК «Липецк») и связующая Алёна Кондрашова из «Уфимочки». Команда приступает к подготовке к новому сезону в начале июля, сообщает пресс-служба «Уралочки-НТМК».

Напомним, ранее клуб покинули покинули Анна Климец, Вера Саликова, Екатерина Евдокимова и Екатерина Енина.

«Уралочки» выступают в двух лигах — Суперлиге и высшей лиге А. В прошедшем сезоне основной состав клуба остановился на полуфинальной стадии чемпионата России и по решению федерации волейбола получил бронзовые медали, исходя из турнирного положения предварительного этапа. «Уралочка-2-УРГЭУ» завершила дебютное выступление в высшей лиге А на 8-й позиции предварительного этапа чемпионата России.