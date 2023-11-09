«Уралочка-НТМК» потерпела шестое поражение подряд в чемпионате России

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» потерпела шестое поражение подряд в рамках «PARI Суперлиги 2024», проиграв «Тулице» со счётом 1:3. Встреча прошла накануне, 8 ноября, в Нижнем Тагиле. Разменявшись очками по итогам первых двух сетов, в третьем «Уралочка» вышла вперёд, имея преимущество 8 очков, однако довести партию до конца команда не смогла и без сопротивления отдала партию. Четвёртый сет также ушёл в копилку «Тулицы».

На данный момент «Уралочка-НТМК» проиграла все шесть встреч и занимает 13-е место в турнирной таблице. Следующая встреча свердловчанок пройдёт 13 ноября в Краснодаре против «Динамо».