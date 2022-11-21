«Уралочка-НТМК» потерпела пятое поражение подряд

В восьмом туре PARI Суперлиги «Уралочка-НТМК» на домашней арене в Екатеринбурге проиграла в трёх партиях «Ленинградке» из Санкт-Петербурга (21:25, 20:25, 22:25). Поражение стало пятым подряд в этом сезоне. В турнирной таблице команда из Свердловской области располагается на 13-й строчке, опережая «Липецк».

Самым результативным игроком матча стала Ольга Ваганова из «Уралочки-НТМК», набравшая 16 очков. В 9-м туре свердловская команда проведёт матч в Краснодаре против «Динамо», а 2 декабря вернётся в Екатеринбург, где состоится уральское дерби с «Динамо-Метар».

«На сегодняшний день мы пока не готовы показывать ту игру, которая присуща нашей команде. Одна из причин — травмы игроков. Выбыла из состава у нас Елизавета Котова, это один из факторов. Проиграли в концовках, потому что не было хорошего приёма и не могли показать игру первым темпом, комбинационную, и, к сожалению, проиграли. Достаточно было много зрителей, но не порадовали их. Думаю, все игры ещё впереди, и, надеюсь, в следующую здесь покажем более сбалансированную игру, постараемся победить», — заявил после игры старший тренер «Уралочки-НТМК» Владимир Вертелко.