«Уралочка-НТМК» потерпела четвёртое подряд поражение в гостевом матче против «Протона»

«Уралочка-НТМК» потерпела четвёртое подряд поражение в гостевом матче Суперлиги против саратовского «Протона». Команда из Свердловской области уступила хозяевам площадки со счётом 3:0 (25:11; 25:19; 25:18).

После первого неудачного сета свердловчанки попытались навязать борьбу экс-лидерам турнирной таблицы, однако довести начатое до победы им так и не удалось. В результате поражения «Уралочка-НТМК» опустилась на 12-е место из 14 в турнирной таблице.

Следующий матч команда проведёт 19 ноября в 17:00 на домашней площадке ДИВСа в Екатеринбурге, где встретится с «Ленинградкой».