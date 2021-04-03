«Уралочка-НТМК» поборется за бронзовые медали Суперлиги

Накануне, 2 апреля в Казани состоялся полуфинальный матч женской волейбольной Суперлиги между командами «Уралочка-НТМК» и «Локомотив».

Напомним, своё выступление в так называемом «финале шести» команда Николая Карполя начала с победы над «Минчанкой», после чего проиграла московскому «Динамо». Но набранных очков хватило для выхода в полуфинал.

Первый сет остался за «уралочками», но потом калининградские спортсменки перехватили инициативу и добились победы в матче со счётом 1:3 (26:24, 16:25, 20:25, 18:25). Теперь за бронзовые медали «Уралочка-НТМК» поборется с казанским ВК «Динамо-Ак Барс», который во втором полуфинале уступил «Динамо» из Москвы 0:3. Матч за 3-е место состоится сегодня, 3 апреля.

«Могу сказать, что девочки сегодня по-настоящему старались и хотели победить и у тренерского штаба по игре нет никаких претензий и замечаний, - сказал после матча старший тренер ВК «Уралочка-НТМК» Владимир Вертелко. - Мы старались сделать всё, но пока класс нашей игры не позволяет обыгрывать такие команды как калининградская. Та борьба, которую команды показали в первом сете прибавил нам задора, но и противник не хотел сдаваться легко. Он находил моменты, где смог нас обыграть. Завтрашняя игра, да, как и все игры финала, пройдет против первоклассных клубов. И то, что мы как команда новая, как команда с кардинально измененным составом, как команда, лишившаяся лидера среди них это хорошо. Да, мы не можем показать очень красивую игру в плане результата, но это все ещё придёт. Девочки показывают тот волейбол, на который они сегодня готовы. И независимо от соперника, в борьбе за третье место мы будем бороться и играть по максимуму».

В матче за 5-е место «Минчанка» (Минск) в четырёх партиях переиграла «Протон» (Саратов).