«Уралочка-НТМК» победила «Тулицу» в первом матче 1/4 финала женской Суперлиги

«Уралочка-НТМК» одержала первую победу в ¼ финала женской Суперлиги. В Туле подопечные Михаила Карполя обыграли команду «Тулица» со счётом 0:3 (24:26, 19:25, 23:25).

С начала матча команды набрали одинаковое число очков в атаках и шли ровно. Сократить разницу в счёте в первой партии удалось Ксении Смирновой. «Уралочка» сократила отставание до трёх очков, однако затем «Тулица» вновь получила преимущество. В конце партии «Уралочка» заработала несколько очков в атаке и отыграла сетбол. Остальные две партии команды также не уступали друг другу и по очереди сохраняли преимущество.

В итоге в конце игры «Тулице» удалось сравнять счёт 23:23, но атаки «уралочки» Ксении Парубец принесли команде победу — 23:25 и 0:3.

Ответная игра состоится в Нижнем Тагиле в понедельник, 18 апреля, в 18:00. Если понадобится, то решающий третий матч пройдёт в Туле 21 апреля.

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