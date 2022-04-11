«Уралочка-НТМК» победила «Енисей» и вышла в четвертьфинал женской Суперлиги

Волейболистки «Уралочки-НТМК» одержали победу над «Енисеем» в заключительном матче регулярного этапа женской Суперлиги. Встреча, состоявшаяся 10 апреля в Екатеринбурге, завершилась победой «Уралочки-НТМК» — 3:0 (25:18, 25:14, 25:23). Лучшей в составе «уралочек» стала Ксения Парубец, набравшая 15 очков. По итогам «регулярки» свердловские спортсменки заняли 5-е место в турнирной таблице.

«Играли сегодня хорошо, дисциплинированно, за счёт этого сумели добиться нужного результата. Матч был решающим в турнирном плане, но на нас это никак не давило», — заявил после игры главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

В четвертьфинале команда Михаила Карполя встретится с «Тулицей», занявшей 4-е место. Первая встреча серии состоится в Туле 14 апреля, ответная игра пройдёт в Нижнем Тагиле 18 апреля. Если понадобится, то решающий третий матч состоится в Туле 21 апреля.

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