«Уралочка-НТМК» переиграла «Тулицу»

В рамках 19-го тура женской волейбольной Суперлиги «Уралочка-НТМК» на выезде переиграла «Тулицу». Встреча, прошедшая в Туле в субботу, завершилась со счётом 3:2 (25:15; 26:24; 14:25; 22:25; 13:15). У «уралочек» лидером команды стала Ольга Ваганова, набравшая 23 очка.

«Я считаю, что игра для публики была великолепная. Особенно последние две партии, в которых обе команды показывали сумасшедшие защиты, силу воли и характера. Просто нам чуть больше повезло. О команде из Тулы могу сказать только всё самое лучшее. Ольга Ваганова прекрасно вышла во второй партии, помогла команде и сыграла очень важную роль в матче. Я считаю, что наши победы — это общий успех нашей команды, всего нашего штаба. Это прекрасная работа всего коллектива, в первую очередь девчонок. Они начали верить в себя, а мы чуточку помогли им это сделать», — сказал после матча главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь телеканалу «Старт».

Свердловская команда находится на 10-м месте турнирной таблицы. Следующую игру «Уралочка-НТМК» проведёт 11 февраля в екатеринбургском ДИВС с краснодарским «Динамо».