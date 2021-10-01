«Уралочка-НТМК» откроет 55-й волейбольный сезон в Нижнем Тагиле

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» начинает новый сезон в женской Суперлиге Париматч. В первом туре команда проведёт поединок против «Тулицы». Встреча состоится 3 октября в 17:00 в «Металлург-Форуме».

Как сообщает пресс-служба клуба, в прошлом сезоне команды встречались два раза. В третьем туре в Туле «Уралочка-НТМК» одержала выездную победу. Однако в 15-м туре «Тулице» удалось взять реванш в Екатеринбурге со счётом 3:1.

Из-за ковидных ограничений на трибуны смогут попасть не более 500 болельщиков. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на tvstart.ru.