«Уралочка-НТМК» одержала три победы и прошла в полуфинал Кубка России

На прошлой неделе в Екатеринбурге завершились пятидневные матчи предварительного этапа Кубка России. По итогам игр «Уралочка-НТМК» одержала три победы и прошла в полуфинал, заняв третье место.

Накануне, 11 сентября, свердловская команда одолела «Омь» из Омской области со счётом 0:3. По результатам игры лучшими в составе «Уралочки» стали Ольга Ваганова, Мария Воробьёва, Елизавета Фитисова и Елизавета Котова.

«В начале действовали хорошо, гораздо лучше подавали, лучше взаимодействовали в атаке, но была большая проблема в середине второй и третьей партии — мы расслаблялись, начали чуть рассыпаться в приёме. Этого нельзя допускать, нужно чище играть, потому что от этого зависит в принципе наша атака. Нам ни в коем случае нельзя допускать таких ошибок, чистоту нужно налаживать, не допускать провалов в приёме. В остальном всё было хорошо, выиграли матч, прошли дальше в Кубке. Первой целью было получить опыт, номер два — пройти в следующую стадию. Поздравляю с этим команду. Были негативные моменты, были положительные. В целом план был выполнен. Да, были два поражения, в любом случае на них учатся, чего и желаю нашей команде: расти и двигаться дальше», — передаёт пресс-служба клуба слова главного тренера «Уралочки-НТМК» Михаила Карполя.

Ранее, 10 сентября, «уралочки» обыграли «Тюмень» со счётом 3:0, а 6 сентября победили в игре с командой «Муром» — 3:1. Расписание игр полуфинала станет известно в ближайшее время.